"Интурист" ждет разъяснений Ростуризма по вышеуказанному порядку приема иностранных туристов. Сейчас порядок контроля иностранных групп на коронавирус нигде не прописан", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора.

Как стало известно порталу "Интерфакс-Туризм", на данный момент самоизоляции иностранных туристов в московских отелях нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ "О введении режима повышенной готовности" в связи с угрозой распространения коронавируса.

Позже столичный департамент здравоохранения разъяснил, что указ распространяется в том числе на иностранных туристов, прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. В случае, если иностранные туристы прибывают на территорию Москвы на срок более 14 дней, они должны провести в режиме изоляции этот период и затем могут вернуться к обычной жизни на территории города. Если же период их пребывания в столице меньше 14 дней, они должны провести в изоляции все время, которое планировали находиться в Москве, и затем вернуться домой.

На 10 марта в России зафиксировано 20 случаев коронавируса, почти все они привезены из Италии.