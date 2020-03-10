Перевозки будут осуществляться на 110-местном авиалайнере Embraer-190. Вылеты из "Туношны" по средам и субботам, из Симферополя по вторникам и пятницам.

Nordwind выполняет регулярные и чартерные рейсы по России и за рубеж. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициаром компании является глава туроператора Pegas Touristik Каринэ Букрей.

Аэропорт "Туношна" находится в собственности Ярославской области. Пассажирский терминал обеспечивает отправку до 150 пассажиров в час. Грузовой терминал позволяет ежедневно обрабатывать 150 тонн грузов. Аэропорт открыт для международных полетов грузовых самолетов, способен принимать 15-17 воздушных судов в сутки, в том числе сверхтяжелые Ан-124 "Руслан".

Симферопольский аэропорт построен в 1936 году. В апреле 2018 года начал работу новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м, все рейсы выполняются оттуда. Общий объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей (около 30% средств привлечены за счет инвесторов, 70% — кредиты банков).