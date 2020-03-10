"Вечером 8 марта правительство Франции ввело запрет на публичные мероприятия с участием свыше 1000 человек. С сожалением сообщаем вам, что выставка Rendez-vous en France 2020 не состоится", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" организаторы мероприятия, Агентство по развитию туризма во Франции Atout France.

Они уточнили, что выставка пройдет в Нанте через год, 23-24 марта.

Каждый год Rendez-vous en France проходит в разных городах страны. В 2019 местом ее проведения стал Марсель. Это крупнейшая ежегодная встреча французских компаний, предлагающих услуги в сфере туризма, с зарубежными туроператорами и журналистами.

В 2019 году в выставке участвовали почти 800 французских отельеров, курортов, офисов по туризму, туроператоров, транспортных компаний, музеев, магазинов и других интересных для туристов объектов. На встречу с ними приехали более 900 туроператоров из 73 стран мира, откуда во Францию приезжают туристы. В том числе более 60 представителей туркомпаний, специализирующихся на направлении из России и стран СНГ.