"В настоящее время возводятся монолитные конструкции надземной части, ведется устройство фасадов, кирпичная кладка, отделка техпомещений, монтаж внутренних инженерных систем. Строительство планируется завершить в 2021 году", — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в новой гостинице разместятся 145 номеров и 43 апартамента. Также в здании будет обустроен подземный паркинг на 89 машин.

В ведомстве добавили, что инспекторы в ближайшее время проверят ход строительства гостиницы. В частности, они проверят качество выполненных бетонных работ, каменную кладку, а также соответствие стройматериалов требованиям техрегламентов и проектной документации.

Участок под строительство гостиницы на 1-й Тверской-Ямской улице приобрела компания Vesper в 2017 году. Планировалось, что гостиничный комплекс Fairmont Vesper Residences будет занимать два здания.

В феврале этого года газета "Коммерсант" сообщила, что Vesper собирается продать пятизвездочный отель у метро "Маяковская". Среди потенциальных покупателей назывались Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фонд GIC и Hotel Properties сингапурского миллиардера Онга Бенг Сенга.

Компания Vesper специализируется в премиальном сегменте клубной жилой недвижимости. Портфель компании включает в себя 15 объектов в Москве и странах Европы.