"С сегодняшнего дня площадь и собор Святого Петра закрыты для организованных экскурсий и для туристов", — сообщает пресс-служба Ватикана.

Кроме того, закрылся мобильный пункт почты Ватикана на площади Святого Петра и книжные магазины издательского дома Ватикана. Ватиканский супермаркет и аптека работу продолжают.

Со среды прекратит работу столовая, где обедают работники Ватикана. Вместо этого еду будут доставлять на заказ.

Все эти меры будут действовать до 3 апреля.

Со вторника на площадь Святого Петра и в собор можно попасть только по работе, сообщает газета "Мессаджеро". Полиция спрашивает каждого пришедшего о целях визита и отказывает в проходе, если они не связаны с работой. На самом соборе повесили экраны, на которых на английском и итальянском рассказывается о мерах безопасности. Так, пришедшим к собору рекомендуют не подходить к другим людям ближе, чем на метр.