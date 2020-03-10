"ОСИГ и Минтуризма КЧР заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали вице-президент союза Алексей Волков и заместитель министра Мурат Коджаков. В числе основных направлений сотрудничества увеличение туристического потока, повышение уровня сервиса и гостеприимства, создание условий для подготовки квалифицированных кадров", — сообщает пресс-служба главы КЧР.

Кроме того, документ предусматривает совершенствование нормативных правовых актов, затрагивающих сферу гостеприимства и укрепление единства профессионального туристского межотраслевого сообщества.