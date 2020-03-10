"Активная фаза поисковых работ завершена", — подчеркивается в сообщении.

"С начала поисков двух подростков 2005 года рождения пешими группами всего обследовано 1364 км побережья; авиацией МЧС России — 2545 кв. км акватории моря; плавсредствами — 1554 кв. км акватории моря", — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, проведено 13 водолазных спусков и обследовано 11,4 тыс. кв. м дна русла реки и прибрежной зоны вблизи реки Псезуапсе.

Как сообщалось, 25 февраля текущего года два подростка во время шторма переходили русло реки Псезуапсе в Лазаревском районе Сочи, волны их сбили с ног и унесли в море.