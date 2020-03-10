Delta Air Lines урежет внутренние авиаперевозки на 10-15%, международные — на 20-25%, говорится в пресс-релизе компании. Кроме того, авиакомпания отложит реализацию программы капиталовложений объемом $500 млн, заморозит наем сотрудников и приостановит выкуп акций.

Delta Air Lines рассчитывает, что падение цен на нефть сократит ее расходы примерно на $2 млрд в течение года.

"Мы видим резкое падение спроса на фоне распространения коронавируса, — заявил главный исполнительный директор Delta Эд Бастиан. — В связи с этим, мы приняли трудное, но необходимое решение о немедленном сокращении объемов авиаперевозок и будем снижать расходы".

American Airlines в апреле сократит авиаперевозки в США на 7,5%, за рубежом — на 10%.

Как Delta Air Lines, так и American Airlines, отказались от своих предыдущих прогнозов на текущий квартал и весь 2020 год, отметив непредсказуемость последствий коронавируса.

Акции Delta Air Lines прибавляют в цене 3,1% в ходе предварительных торгов во вторник, стоимость бумаг American Airlines поднялась на 5,4%.