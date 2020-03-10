"Призываем население во время ведения весенних сельскохозяйственных работ максимально воздержаться от разведения огня на территории угодий или пастбищ, поскольку это может привести к тяжелым последствиям", — сказал Давиташвили.

По словам министра, в условиях климатических изменений, когда в Грузии такая длительная засуха, подобные действия категорически неприемлемы. "Они наносят большой урон как нашим лесам, так и почве", — подчеркнул Давиташвили, призвав всех проявлять гражданскую ответственность, быть максимально осторожными во время походов в лес и зажигать костры только в специально отведенных для этого местах.

При этом глава Минсельхоза напомнил, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесу предусмотрены и штрафные санкции, которые составляют до 500 лари (около $180) "А в том случае, если ущерб превышает тысячу лари, это приводит уже к уголовной ответственности. Если эти действия приводят к уничтожению лесного фонда, то это уже уголовно наказуемо лишением свободы от четырех до восьми лет", — отметил он.

Кроме того, в условиях отсутствия осадков министр призвал население беречь воду. "Источники воды, которыми мы пользуемся, небезграничные, особенно в условиях минимальных осадков. Поэтому население должно рационально использовать водные ресурсы", — сказал Давиташвили.

По информации Национального лесного хозяйства Грузии, с начала марта текущего года лесные пожары в масштабах страны произошли на площади почти в 550 гектаров.

Как заявляют в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, только за последние два дня в разных регионах страны зафиксировано более 20 серьезных очагов лесных пожаров, на тушение которых в настоящее время мобилизованы до 1 тыс. пожарных-спасателей с соответствующей спецтехникой, а также 4 вертолета пограничной полиции МВД.

Часть из этих очагов на данный момент удалось локализировать, однако, из-за сложного рельефа и продолжающейся засухи, а местами и сильного ветра работа пожарных затруднена.

Между тем, как заявляют в Службе по управлению ЧС, "ситуация на местах полностью контролируется".

В связи с пожарами в МВД Грузии начаты расследования в соответствии со статьей 187 ч.2 УК (повреждение или уничтожение имущества из-за неосторожного обращения с огнём, повлекшие значительный ущерб).