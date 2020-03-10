Как пояснил порталу «Интерфакс-Туризм» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, обычно курс на следующую неделю для международных авиаперелетов устанавливается по понедельникам, но 9 марта был выходной день. Поэтому курс установлен во вторник и поменяется 12 марта.

«C 12 марта по 17 марта 2020 года в соответствии с резолюцией IATA курсы валют в системе Sabre составляют 1 евро — 82 руб., 1 доллар — 72.50 руб. На 11 марта продлен старый курс, поэтому пассажир, который планирует приобретение авиабилетов сегодня-завтра, может это сделать по старому курсу, который был установлен еще 4 марта – 1 евро 73,5 рубля, 1 доллар – 66,5 рублей», — рассказал эксперт.

Горин также посоветовал желающим сэкономить пассажирам обращать внимание на спецпредложения авиакомпаний, многие из которых сейчас предлагают возвратные тарифы с оплатой соответствующего сбора. «Эти предложения связаны с эпидемией коронавируса и помогут спланировать путешествие с возможностью аннулировать билеты. Сейчас на рынке много предложений по доступной авиаперевозке», — добавил он.

В сервисе поиска билетов Aviasales порталу «Интерфакс-Туризм» сообщили, что на стоимость перелета влияет множество факторов, и валютный курс — лишь один из них.

«Цены на авиабилеты меняются в зависимости от спроса и сезонности, состояния конкурентной среды, стоимости топлива и курса валют. На сегодняшний день спрос уже сократился из-за коронавируса. Одновременно с этим упали цены на нефть, что должно спровоцировать снижение цен на топливо. А значит, и на авиабилеты», — рассказал PR-директор сервиса Янис Дзенис.

Например, по данным Aviasales, 4 марта курс евро повышался на 4,25%, но средний чек на международные перелеты, наоборот, упал на 9,72% и составил 12796 рублей. «Судя по всему, наконец сказалось снижение спроса на зарубежные поездки в связи с распространением коронавируса. При этом перелеты во Францию подорожали на 16%, до 18920 руб., а в Чехию — на 21,4%, до 12823 руб. Но были направления, упавшие в цене: так, на 4% снизилась стоимость билета в Германию (12979 руб.), на 5% — в Испанию (16942 руб.) и на 11% — в Италию (12038 руб.)», — добавил Дзенис.

В связи с этим, по его мнению, сложно сделать однозначный вывод, что авиабилеты подорожают. «Вероятно, некоторые перелеты действительно повысятся в цене, но будут и те направления, куда билеты подешевеют, как в примерах выше», — сказал эксперт.