Таким образом, число людей, зараженных коронавирусом COVID-19 выросло до 267.

Распространение коронавируса стало причиной созыва во вторник в Брюсселе Национального совета безопасности, посвященного только этому вопросу.

Как сообщили бельгийские СМИ со ссылкой на правительственные источники, целью этого совещания является анализ того, необходимы ли новые дополнительные меры борьбы с эпидемией. Заседание проходит с участием премьер-министра Софи Вильмес (MR) и федеральных и региональных министров.