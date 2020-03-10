"Лучше действовать на опережение, чем потом разбираться с проблемой, (а бывает — ИФ, что уже становится слишком поздно, как в случае с Италией", — цитируют СМИ слова премьера Чехии Андрея Бабиша.

Отмечается, что в Чехии временно закрываются начальные и средние образовательные учреждения — вплоть до нового распоряжения властей.

В свою очередь Польша запретила проведение массовых мероприятий. Кроме того, Варшава распорядилась проводить на границе медицинскую проверку всех лиц, кто прибывают в Польшу из ФРГ, Чехии, Украины, Белоруссии и Литвы: у приезжающих будут мерить температуру.

СМИ напоминают, что ранее в Чехии зафиксировали 40 случаев заболевания коронавирусом, а в Польше — 18: большинство случаев в Польше отмечены у людей, ранее вернувшихся из ФРГ.

Между тем, власти Словакии, где выявили семь случаев заболевания, на две недели запретили массовые мероприятия, а также обязали всех граждан страны, кто вернулся из КНР, Южной Кореи, Ирана и Италии, на две недели оставаться в карантине у себя дома.

На этой неделе в словацкой столице Братиславе остаются закрытыми все школы, университеты и детские сады, добавляют СМИ.