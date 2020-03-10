Серые жабы в этом году проснулись очень рано — в первой декаде марта. Обычно это происходит в апреле.

"У серых жаб во время нереста просто определить, кто перед вами — самец или самка: самки, у которых уже почти созревшая икра, всегда гораздо крупнее самцов.Чаще всего к тому времени, когда самки начали путь к воде, самцы уже у водоёмов ждут "барышень". Но бывает и так, что самцы встречают самок по дороге к воде, и тогда можно наблюдать странную картину, когда крупная жаба "везёт" на себе более мелкую, а порой и двух. Всё это работает на одну цель — удачно отметать икру",- говорится в сообщении заповедника.

Отмечается, что в современном мире серым жабам необходимо преодолеть дороги разной степени оживленности. В некоторых странах специально для целей безопасного перехода дорог земноводными строят жабопроводы: трубы определённого диаметра прокладывают под дорожным полотном, а дороги в этих местах преграждают небольшими заборчиками, "собирающими" жаб и направляющими их перейти дорогу через трубу.

Сотрудники заповедника призывают водителей быть осторожными на сельских дорогах, чтобы сохранить жизнь серым жабам.

"В Красной книге Брянской области пять земноводных. Это гребенчатый тритон, зелёная жаба, краснобрюхая жерлянка, обыкновенная квакша и обыкновенная чесночница. Серой жабы в этом списке нет. Но это совсем не означает, что к ней нужно относится безразлично: наше внимание и посильная забота нужны, конечно, и этому виду животных",- цитирует пресс-служба заместителя директора заповедника Елену Ситникову.