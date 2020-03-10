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"Знаменитый толстый кот Виктор и его хозяина Михаил Галин будут гостить в Казани с 11 по 13 марта, в татарстанскую столицу Виктор приедет поездом", — рассказала Аганина.

Согласно программе визита, имеющейся в распоряжении агентства, для кота и его хозяина запланированы экскурсии по Казанскому кремлю, историческому центру города, посещение Музея чак-чака и знакомство с памятником коту Казанскому. Кроме того, ему покажут остров-град "Свияжск" и "умный город" Иннополис.

В Казань кота Виктора и его хозяина еще в ноябре 2019 года пригласил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

"Миша, нас растрогала ваша история с Виктором. Читая пост, сопереживали всем нашим Госкомитетом. Ждем вас с бро в Казани! Коты здесь, как видите, не только не "багаж", но и целая история. Мы тут пообщались, самые удобные билеты вам с радостью предоставит татарстанский туроператор, а самое уютное жилье (казанский отель — ИФ)" — написал чиновник в своем аккаунте на Facebook.

Ранее сообщалось, что в начале ноября представители авиакомпании отказались пускать кота в салон самолета из-за того, что он весил 10 кг, что превышает разрешенный вес, и предложили ему лететь в багажном отсеке. Владелец кота Виктора отказался, поменял билеты на другой рейс и пошел на хитрость. Он подменил своего кота на питомца знакомых, который по весу вписывался в установленные авиакомпанией стандарты.

Зарегистрировавшись на рейс, хозяин кота совершил обратный обмен и довел своего питомца до конечного пункта назначения.

По сообщениям СМИ, историей кота Виктора прониклись многие пользователи соцсетей. Усатый пассажир после поста об инциденте, опубликованного своим хозяином, стал знаменит на всю страну.