Отмечается, что скончался мужчина, который находился на карантине после возвращения из Египта.

По данным СМИ, ливанская авиакомпания Middle East Airlines приостановила все воздушное сообщение с Саудовской Аравией, Кувейтом и Катаром из-за угрозы распространения коронавируса.

Кроме того, власти государства приостановили полеты из зон распространения вируса для тех, кто не являются жителями Ливана, а также закрыли школы и ввели запрет на публичные собрания.

Количество инфицированных в Ливане достигло 41.