Так, будут отменены рейсы U6-829/830 Сочи — Тель-Авив — Сочи (19 и 22 марта), U6-725/726 Екатеринбург — Тель-Авив — Екатеринбург (с 12 марта по 8 апреля), U6-897/898 Минеральные Воды — Тель-Авив — Минеральные Воды (29 марта и 2 апреля), U6-7021/7022 Москва ("Домодедово") — Эйлат ("Рамон") — Москва (с 15 марта по 23 апреля).

Пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат по месту приобретения, либо переоформить его на другую дату или рейс. Также авиакомпания разрешает пассажирам, которые вылетают в Израиль в период с 10 марта по 5 апреля, вернуть билеты, перенести дату вылета или поменять направление полета с доплатой до доступного тарифа. Штрафы не взимаются.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что все, кто прибывает в Израиль, должны пройти через двухнедельный домашний карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Эта мера вступила в силу в минувший понедельник и продлится две недели.

Как сообщалось, "Уральские авиалинии" в связи с ситуацией с коронавирусом решили временно приостановить выполнение некоторых рейсов в Италию и Францию.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.

В настоящее время флот "Уральских авиалиний" состоит из 48 самолетов производства Airbus (три А320neo, два A321neo, 23 А320, 15 А321 и пять А319).