Как сообщила во вторник пресс-служба правительства Приморья, открытие казино запланировано на май (ранее запуск намечался на март 2020 года).

На данный момент монолитные работы здания завершены — готовность несущих и ограждающих конструкций 1-4 этажа составляет 100%.

"На строительной площадке одновременно работает 30 подрядных организаций с установленным посменным или круглосуточным режимом работы. Задействовано 10 единиц строительной техники, трудятся 280 человек", — приводятся в сообщении слова представителя АО "Корпорация развития Приморского края" (100% принадлежит Приморью, региональный оператор ИРКЗ "Приморье").

"Шамбала" станет вторым объектом на территории ИРКЗ "Приморье".

Ранее сообщалось, что строительство комплекса рассчитано на две очереди. На первом этапе предусмотрено строительство казино площадью почти 16 тыс. кв. м. Строительство второй очереди, включающей гостиничный комплекс и развлекательный сектор, займет порядка 3 лет. Площадь второй очереди составит около 42 тыс. кв. м.

Согласно установленным в Приморском крае налоговым ставкам на игорный бизнес, объект компании "Шамбала" будет приносить в бюджет региона более 120 млн рублей ежегодно, без учета других налоговых отчислений. Планируется также создание свыше 2 тыс. рабочих мест.

Как сообщалось, резидент интегрированного развлекательного курорта "Приморье" компания G1 Entertainment в октябре 2015 года ввела в работу свой первый объект — крупнейшее в России казино Tigre de Cristal. Открытие комплекса "Tigre de Cristal Фаза 2" намечено на 2021 год.

Интегрированная курортная зона "Приморье" расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком.