"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой авиакомпания временно приостанавливает выполнение следующих рейсов: U6-877/878 "Домодедово" — Венеция — "Домодедово" (с 12 марта по 25 апреля), U6-831/832 "Жуковский" — Рим — "Жуковский" (отменены рейсы 14, 18, 21, 28 и 30 марта и с 1 апреля по 25 апреля по понедельникам и средам), U6-793/794 "Домодедово" — Бордо — "Домодедово" (с 12 марта по 25 апреля)", — отмечается в пресс-релизе.

Пассажиры с билетами на отмененные рейсы могут обратиться за вынужденным возвратом по месту приобретения либо переоформить билеты на другую дату или рейс.

Пассажиры с билетами на рейсы в остальные города Италии, Франции, Германии и Испании с вылетом по 25 апреля также могут оформить вынужденный возврат по месту приобретения либо переоформить его на другую дату или рейс.

Как сообщалось, компания летает из Москвы в Римини и Венецию, из "Жуковского" — в Рим. С 30 мая запланированы рейсы из Екатеринбурга в Римини и с 21 марта — из Краснодара в Римини. Ранее полеты также выполнялись из Екатеринбурга в Рим, но были приостановлены. Кроме того, с 31 марта на 23 апреля было перенесено начало выполнения полетов из "Жуковского" в Милан.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.

В настоящее время флот "Уральских авиалиний" состоит из 48 самолетов производства Airbus (три А320neo, два A321neo, 23 А320, 15 А321 и пять А319).