В воскресенье, 8 марта, премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ о закрытии страны на карантин с 10 марта по 3 апреля из-за распространения коронавируса. Приостановлена работа баров и ресторанов, закрыты театры и музеи по всей стране. Двенадцать горнолыжных курортов Доломитовых Альп объявили о досрочном завершении сезона и закрытии курортов с вечера 10 марта.

"Мы планируем вывезти в среду всех наших туристов с горнолыжных курортов Италии в Москву, поскольку сезон катания закончен досрочно, курорты и отели закрываются из-за коронавируса. У нас на курортах в настоящее время немного туристов – несколько десятков человек, потому что многие ранее аннулировали туры. Среди тех, кто сейчас находится в Италии, есть туристы, которые изъявляют желание остаться и продолжить отдых, потому что хотят провести время в красивой и солнечной Италии, а не возвращаться в Москву с ее промозглой погодой. Но мы вынуждены вернуть всех", — рассказал генеральный директор туроператора Jet Travel Максим Приставко.

Он отметил, что всем туристам, которые завтра отправятся в Россию досрочно, вернут деньги за неизрасходованные дни отдыха.

В компании PAC Group также сообщили о вывозе туристов с горнолыжных курортов Италии 11 марта в связи с введением карантина по всей стране. "Мы не будет отправлять туристов в страну вплоть до прекращения карантина 3 апреля", — пояснили в пресс-службе туроператора.

В PAC Group добавили, что туристы, у которых оформлены поездки в Италию или круизы с выходом из портов Италии, на период действия карантина смогут перебронировать свои путешествия на другой период по льготному курсу, равному курсу на момент оплаты аннулированного тура.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора TUI пояснили, что с 27 февраля приостановили реализацию туров в Италию в связи с эпидемией коронавируса.

В минувшие выходные местные СМИ сообщали, что Италия заняла второе место по смертности от коронавируса после Китая. На утро вторника в Италии зафиксировано 9,172 подтвержденных случая заболевания, скончались 463 человека.