"Период рекордных значений, по всей видимости, уходит. Ожидается понижение температуры, хотя погода останется довольно теплой до конца рабочей недели", — сообщил Вильфанд "Интерфаксу" во вторник.

Температура будет понижаться постепенно в ближайшие четыре дня, отметил метеоролог. Во вторник и в среду в Москве еще до +10 градусов днем, в четверг уже +6...8 (ночью +2...4), в пятницу уже +5...7, а в ночь на субботу градусники в столице покажут до -3. Погода на рабочей неделе будет облачной, пройдут небольшие дожди, в пятницу возможно усиление осадков. Кроме того, в четверг и пятницу прогнозируется усиление ветра в порывах до 18-20 м/с.

В субботу ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, в воскресенье прогнозируется малооблачная погода преимущественно без осадков. Температурный фон на выходных в целом будет примерно соответствовать климатической норме для середины марта: небольшой "минус" ночью и небольшой "плюс" днем. В субботу ночью около нуля, днем от нуля до +5, в воскресенье ночью -2...-7, и днем около нулевой отметки (-2...+3).

Тем не менее, в начале следующей недели, по предварительным расчетам Гидрометцентра, погода должна стать более комфортной, хотя и не рекордно теплой. Ночью "минус", но днем в понедельник переменная облачность и до +8.

"В течение следующей недели прогнозируем, что температура поднимется на пару градусов (относительно средних значений субботы-воскресенья — ИФ), но о рекордных значениях в Москве можно забыть", — сказал Вильфанд.

Температура в Москве побила сразу три рекорда по температуре — 6, 7 и 8 марта. При этом температурный фон, по словам Вильфанда, был более характерен для второй половины апреля, а не для начала марта.