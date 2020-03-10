Как сообщалось ранее, с 20:00 12 марта все прибывающие в Израиль должны пройти 14-дневный карантин в связи с эпидемией коронавируса. В гостиницах или квартирах, арендуемых через Airbnb, его отбывать нельзя.

"Израиль пользовался спросом у наших клиентов. Вчерашний заезд туристов состоялся в плановом режиме. Всем туристам, чьи заезды в Израиль были запланированы после восьми вечера 12 марта, будет предложено два варианта: перенос тура на другие даты или его аннуляция", — сказали в "Интуристе".

В компании уточнили, что сейчас информируют туристов о возникшей ситуации и связываются с авиакомпаниями по вопросам оформления вынужденных возвратов.

"Теперь Израиль – фактически закрытое направление с обеих сторон. Сейчас там высокий экскурсионный сезон, не жарко, народу много. Неделю назад в масках практически никого не было. В Тель-Авиве на набережной люди гуляют, бегают. Кафе заполнены, все спокойно", — рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, у россиян сейчас два варианта: приехать в Израиль, чтобы посидеть на карантине, или отказаться от поездки.

"А поскольку направление официально не закрыто, аннуляции будут со штрафными санкциями, и чем ближе дата вылета, тем больше штраф. Израильтяне еще как-то могут лететь в Россию, если готовы по возвращении сидеть на карантине, но, полагаю, желающих будет немного", — заметила эксперт.

Как сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" директор департамента Минтуризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр, Израиль не находится в списке стран, в которых свирепствует эпидемия коронавируса. По состоянию на 10 марта там заболело 50 человек.

"Тем не менее, правительство пошло на превентивные меры, и это хорошо. Будем надеяться, что от обязательного карантина получится отказаться 26 марта. Мы понимаем, что 90% туристов отменят поездки в Израиль на ближайшие даты. Рассчитываем на их понимание", — сказал он.