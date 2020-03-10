"Нам сообщили, что она прилетела в Челябинск транзитом через Москву 5 марта. Врачи пришли к ней домой, чтобы провести осмотр, взять кровь на анализ и выписать больничный для двухнедельного карантина. Но женщина отказалась их впустить и не объяснила причину своего отказа от обследования, несмотря на возможную угрозу заражения других людей. Договорились, что утром она придет сама сдать кровь", — рассказали в пресс-службе.

Однако, по данным медиков, начиная с 6 марта, женщина не выходит на связь, не открывает никому двери и не отвечает на телефонные звонки.

"В связи с этим Роспотребнадзор обратился в суд с заявлением о ее принудительной госпитализации, иск удовлетворен. Пока ни врачи, ни полиция не могут ее найти. Точно не известно, находится ли она в своей квартире", — уточнили в Минздраве.

По сведениям пресс-службы, медики и сотрудники полиции приходят к ней несколько раз в день, но пока безуспешно.