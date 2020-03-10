"Пока на настоящий момент подготовка к празднованию Дня Победы идет своим ходом, каких-либо изменений нет и они не вносились", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли быть внесены изменения в мероприятиях по случаю празднования годовщины Победы из-за распространения коронавируса.

Песков заметил, что в мире ситуация с распространением этого вируса "оставляет желать лучшего".

"На общеевропейском фоне сейчас благодаря усилиям, которые предпринимаются, и мерам у нас ситуация более благоприятная. Вместе с тем, это абсолютно не повод для самоуспокоения", — сказал Песков.

Он добавил, что принимаются самые энергичные меры по противодействию коронавируса.

Как сообщалось, на празднование Дня Победы в Москву был приглашен президент Беларуси Александр Лукашенко, который планировал принять участие в этом мероприятии.