"Максимальная температура воздуха 8 марта 2020 года составила плюс 25,2 градуса. Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха был зафиксирован в 1999 году и составил плюс 20 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха перекрыт на 5,2 градуса", — говорится в сообщении.

Абсолютный максимум температуры был также перекрыт в Симферополе 9 марта: воздух прогрелся до 25,3 градуса, превысив на 2,7 градуса предыдущий рекорд — 1975 года.

Как сообщалось, первый весенний рекорд температуры в Крыму установлен 4 марта — плюс 27 градусов. Предыдущий рекорд в этот день был зафиксирован в 1925 году: 95 лет назад 4 марта воздух прогрелся до 21,3 градуса.

По информации с сайта гидрометцентра, среднемесячная температура воздуха в марте обычно составляет в Крыму 3-6 градусов тепла. Абсолютный минимум за всю историю наблюдений — минус 27 градусов, максимум — плюс 30 градусов. В этом году среднемесячная температура на территории полуострова ожидается на 2 градуса выше средних многолетних значений.