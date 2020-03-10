"Все въезжающие в Израиль (из любой точки мира) с 20:00 12 марта должны подтвердить, что могут пройти домашний карантин в течение 14 дней. Все виды гостиничного размещения не могут быть рассмотрены для этих целей. В настоящий момент распоряжение действует до 26 марта 2020 года", — сказали в пресс-службе.

До этого времени туристы могут прибывать из разрешенных стран. В список запрещенных вошли Китай, Южная Корея, Япония, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Таиланд, Макао, Иран, Ирак, Сирия, Ливан, Италия, Германия, Франция, Испания, Швейцария, Австрия, Египет, Андорра, Сан-Марино.

"Туристы, уже находящиеся в Израиле или прибывающие до 20 часов 12 марта, могут продолжить свой маршрут путешествия, придерживаясь ряда правил. Так, при появлении первых признаков респираторных заболеваний турист обязан позвонить по телефону скорой помощи 101. Гиды должны вести учет всех посещаемых туристами мест. Также следует избегать мест массового скопления людей, включая общественный транспорт и торговые центры", — отметили в Минтуризма.

В пресс-службе напомнили, что в стране отменили или перенесли все крупные массовые мероприятия и собрания с участием более 5 тыс. человек. Кроме того, в Израиле закрыли въезд с территории Иордании.

"Туристы в Израиле, у которых есть рейсы из Иордании или наоборот, туристы в Иордании, которые вылетают из Израиля — должны отправиться на границу за шесть часов до полета с доказательством наличия авиабилетов. Пожалуйста, постарайтесь избегать пересечения границы во избежание возможных проблем с разрешением на въезд", — отметили в Минтуризма.