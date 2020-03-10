"Выставка Марка Шагала превзошла все наши прогнозы и ожидания — ее посетило более 103 тыс. жителей и гостей региона. Нам приятно, что культурные события в Подмосковье пользуются интересом не меньше, чем проекты знаковых столичных музеев, и мы стараемся, чтобы таких мероприятий было как можно больше в Подмосковье", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Натальи Виртуозовой.

В нем отмечается, что это — рекордное число для музея.

"Уникальная экспозиция представила 239 работ Марка Шагала из музеев и частных коллекций России, Франции и Беларуси, в их числе графика, живописные полотна, гобелены. Уже за первый месяц работы она обошла по посещаемости предыдущие проекты музея "Новый Иерусалим", такие как выставки Пабло Пикассо, Бориса Кустодиева, Альбрехта Дюрера и другие", — отмечают в пресс-службе.

Выставка "Шагал: между небом и землёй" была открыта с ноября 2019 года.