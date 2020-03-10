Коронавирус затронул свыше 100 стран, где 64 тыс. 169 человек уже вылечились.

Так, большинство заболевших — более 80,7 тыс. — насчитывается в материковом Китае. Там с конца декабря 2019 года зафиксировано более трех тысяч летальных исходов. Большая часть случаев приходится на город Ухань (провинция Хубэй), где была зафиксирована первая вспышка коронавируса.

За истекшие сутки в стране зарегистрировано 17 новых случаев летального исхода от коронавируса, выявлено 19 новых инфицированных.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения более 17 тыс. человек, состояние 4,7 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, почти 60 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано свыше 170 случаев заболевания: в Гонконге — 115 (при трех смертельных исходах), в Макао — 10, на Тайване — 47 (один случай смерти).

На состоявшемся под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна заседании в понедельник было подчеркнуто, что "в настоящее время в обстановке борьбы с эпидемией внутри страны отмечен поворот к лучшему, это особенно касается Уханя, где удалось значительно снизить темпы роста числа инфицированных, что было нелегко".

В Италии — второй стране по количеству инфицированных — по состоянию на вторник насчитывается 9 тыс. 172 случая заражения коронавирусом, еще 724 пациента выздоровели. 463 человека скончались вследствие заражения. По информации итальянских врачей, средний возраст людей, скончавшихся в стране после заражения COVID-19 — 81 год.

Количество зараженных стремительно растет в Италии с февраля.

На всей территории страны введены жёсткие ограничения на передвижение населения. Школы и университеты в Италии не будут работать до 3 апреля, передвижение по стране будет разрешены только по работе, для лечения или в случае возникновения у людей серьёзных обстоятельств, при которых они не могут отменить свои планы.

Запрет на выезд итальянцев за границу не вводится. Люди, въезжающие на территорию Италии, будут проходить проверку, чтобы определить, нет ли у них коронавируса.

В то же время власти Италии рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в Россию при наличии симптомов простуды или гриппа в свете принимаемых российской стороной мер по предотвращению распространения нового коронавируса.

Третьей по числу зараженных страной является Южная Корея. Там зарегистрировано более 7,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 247 пациентов выздоровели. Зафиксировано 54 случая летального исхода. Основное число больных — более 90% — приходится на город Тэгу и провинцию Северный Кенсан.

По данным МИД Южной Кореи, к настоящему моменту 110 стран и районов мира запретили въезд или ввели жесткие карантинные меры в отношении прибывающих граждан Южной Кореи.

Наравне с Италией и Южной Кореей одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран является Иран. В стране по состоянию на вторник выявлено более 7 тыс. 161 инфицированных, 237 пациента скончались. Около 2,4 тыс. человек к настоящему моменту вылечились.

На территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess в Йокогаме, выявлено 1226 инфицированных.

Также коронавирус быстро распространяется по странам Европы — Франции, Германии и Испании. Там насчитывается более 1412, 1231 и 1224 инфицированных соответственно. Во Франции и Испании от коронавируса скончались по 30 человек, в Германии — два.

В связи с коронавирусом власти Франции приняли решение о запрете массовых мероприятий, число участников которых превышает тысячу человек. Министерство здравоохранения ФРГ в свою очередь советует для защиты от коронавируса отказаться от рукопожатий и "держать дистанцию" с потенциальными носителями заболевания.

Накануне руководитель Главного управления французского здравоохранения Жером Саломон заявил, что "во Франции дело неуклонно идет к объявлению об эпидемии". Он отметил, что в подавляющем большинстве случаев летального исхода речь идет о людях старше 70 лет.

Власти Мадрида сообщили о решении на время закрыть образовательные учреждения, чтобы попытаться сдержать распространение вируса.

Что касается США, там зафиксировано более 750 инфицированных. Первое место по количеству заболевших коронавирусом занимает штат Вашингтон, на втором месте находится Нью-Йорк, на третьем — Калифорния.

В штатах из-за коронавируса скончались 26 человек, 22 из них приходится на штат Вашингтон, по двое на штаты Калифорнию и Флориду.

Два случая летального исхода зарегистрирована в Швейцарии при 374 зараженных, четыре — в Нидерландах при 321 выявленном случае заражения.

Также растет число заразившихся в Великобритании. Число зараженных в Великобритании превышает 320, при этом большинство зараженных приходится на Англию. Пятеро человек скончались от последствий заражения вирусом.

В Швеции выявлен 261 случай заражения, в Бельгии — 239, Норвегии — 227, Сингапуре — 160, в Австрии — 131, Малайзии — 117, Бахрейне — 109.

В Австралии зарегистрирован 91 случай заражения (при четырех случаях смерти), в Дании — 90, Греции — 84, в Канаде — 77 (при одном смертельном случае), в Ираке — 71 (семь смертельных случаев), в Кувейте и Исландии — по 65, в Египте — 59 (один смертельный случай), в Сан-Марино — 51 случай заражения (при двух случаях смерти), в Таиланде — 50 (один смертельный случай), в Израиле — 50.

Власти Израиля ввели обязательный двухнедельный карантин в отношении лиц, прибывших в страну из-за границы.

В России по состоянию на вторник 10 марта число зараженных достигло 20 человек, трое вылечились.

Также по 20 зараженных выявлено в Саудовской Аравии, Алжире и на Филиппинах.

Симптомами коронавируса являются повышенная температура, сухой кашель и слабость. В Китае у ряда пациентов наблюдались проблемы с дыханием, боль в горле, головная боль, боли в суставах и озноб, также симптомами могут быть заложенный нос, тошнота и диарея.