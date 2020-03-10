"Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. При пребывании в местах скопления людей старайтесь носить медицинскую маску. До ликвидации опасности пандемии воздержитесь от международных поездок, даже если они связаны с исполнением умры и посещением святых мест ислама", — говорится в обращении совета улемов, поступившем во вторник в "Интерфакс".

Муфтият напоминает, что сохранение своей и чужих жизней есть первая религиозная обязанность мусульман, которая стоит выше прочих благодеяний.

"Мы безоговорочно осуждаем смертоносную легкомысленность и губительную безответственность тех лиц, кто пренебрегает мерами предосторожности, направленными на купирование и погашение очагов распространения вируса", — сказано в документе.

Среди конкретных мер, на соблюдении которых настаивает духовное управление мусульман, поддержание чистоты рук и поверхностей. Улемы отмечают, что за каждое совершенное малое омовение Всевышний дарует награду.

"В период распространения эпидемии старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками. Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки. Всегда мойте руки перед едой (...) Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах (...) Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования", — советуют представители муфтията России.

Также они предписывают в этот период регулярно очищать на работе клавиатуру компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки, поручни и не есть орешки, чипсы, печенье и другие снеки "из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы".