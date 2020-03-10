"Если дополнительные ограничения будут в части проведения массовых мероприятий на праздничные дни, мы будем их выполнять. Здесь здоровье граждан превыше... Пока таких ограничений нет", — сказал Аксенов.

Он также обратил внимание на то, что популярность Крыма у туристов может заметно вырасти на фоне распространения коронавируса, и к этому нужно готовиться.

"Крым с учетом нынешних ограничений по коронавирусу, наверно, становится курортом номер один. Боюсь, в хорошем смысле, что в этом году будет много людей, что накладывает определенные обязательства", — отметил глава региона.

Мероприятия, посвященные годовщине общекрымского референдума и шестилетию "Крымской весны", пройдут в городах полуострова с 11 по 18 марта: запланированы выставки, концерты, флешмобы и др.

Ранее власти Крыма согласовали перенос Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) с 23-25 апреля на неопределенный срок из-за коронавируса.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Крыму и Севастополе находится 50 человек, прибывших их Китая. Открыта "горячая линия" для консультаций, вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи заболевания.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.