"Мы приняли решение отменить "Лыжню дружбы", — сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в региональном правительстве во вторник.

Он попросил жителей региона воздержаться от посещения соседних северных стран, где зарегистрированы случаи коронавируса.

Международный пробег "Лыжня дружбы" проходит в уникальном месте на границе трех государств. Старт гонке на 12 км дается в российском поселке Раякоски на северо-западе Мурманской области, маршрут пролегает через коммуну Сер-Варангер в Норвегии и коммуну Инари в Финляндии. Большая часть маршрута (7 км) проходит по территории РФ, еще 4 км лыжники преодолевают на норвежской стороне. По территории Финляндии участникам забега приходится пробегать около 1 км трассы. При этом для пересечения границ спортсменам не надо предъявлять паспорта и получать визы.

"Лыжня дружбы" проводится с 1994 года и входит в программу традиционного Праздника Севера. Гонка отменялась из-за нехватки снега в 2003, 2012, 2014 году и 2019 году.