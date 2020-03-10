"ДТП произошло на востоке страны недалеко от озера Исабаль. Российская семья с 5-летним сыном ехала на личном автомобиле и столкнулась в лоб с грузовиком. Они погибли", — пишет издание.

Известно, что россияне жили в городе Эль-Эстор, где глава семьи работал в горнодобывающей компании.

Как отмечается, автомобиль россиян был полностью разрушен. В момент столкновения шел проливной дождь.

"На данный момент причины автокатастрофы неизвестны. Водитель грузовика выжил, в его отношении будет проведено судебное разбирательство", — сообщает газета.

Как пишет издание, на трассе, по которой ехали россияне, часто происходят ДТП с фатальными последствиями.