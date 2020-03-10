"В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции ввести с 10 марта на территории Липецкой области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Установить региональный (межмуниципальный) уровень реагирования", — говорится в сообщении.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций предложено провести комплекс превентивных мероприятий.

В частности, граждане, посещавшие территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно должны обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций и соблюдать режим изоляции на дому.

На предприятиях и в организациях будут проводить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

Также будет предусмотрено оформление листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.

Министерству здравоохранения области предлагается организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, и пациентам старше 60 лет.

Ранее сообщалось о лабораторном подтверждении трех случаев новой коронавирусной инфекции в Липецкой области у граждан России, прибывших из Италии.

Пациенты госпитализированы в областную клиническую инфекционную больницу с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельные боксы. Все они получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава РФ. Их состояние удовлетворительное.

На сегодняшний день в России выявлено 20 случаев коронавирусной инфекции.