Последний раз его видели в субботу вечером в ресторане "Барака" в центре города. Уже более двух суток о местонахождении иностранца ничего не известно.

По информации телеканала "Рустави 2", весь сегодняшний день правоохранители искали гражданина Нидерландов в районе реки Риони, поскольку городские камеры наблюдения последний раз зафиксировали его на территории, прилегающей к мосту Руставели.

Как сообщил журналистам друг пропавшего Рик Штехинг, они вместе вышли из ресторана, после чего он направился в гостиницу, а Сиим решил еще погулять. "Я вернулся в отель и до семи утра ждал его возвращения, однако он не пришел. Я сообщил об этом в полицию, и с тех пор его ищут", — сказал Штехинг.

В администрации ресторана подтвердили журналистам, что оба иностранных туриста находились в ресторане. "Они пробыли у нас около одного часа, поужинали, немного выпили, но не столько, чтобы не могли затем передвигаться", — сообщили в ресторане.

В этом деле есть одно сомнительное обстоятельство. С исчезновением голландца в том же отеле пропала молодая девушка, прибывшая в Грузию из Ирана, местонахождение которой с вечера 7 марта так же неизвестно.

В Грузию уже прибыли члены семьи Сиима Виггера, чтобы выяснить подробности его исчезновения.

В МВД Грузии пока не комментируют произошедшее.