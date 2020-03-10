Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,11-72,99 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,8025 руб./$1 (+4,23 рубля к уровню предыдущего закрытия); доллар оказался на максимуме с марта 2016 года. Евро подорожал до 82,5 руб./EUR1 (+4,99 рубля), максимум с конца февраля 2016 года. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 4,57 рубля к уровню закрытия пятницы, до 77,17 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,285 рубля выше уровня действующего официального курса, евро — на 6,66 рубля выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль резко упал к доллару и евро на старте торгов вторника вслед за обвалом на мировых рынках, и прежде всего на нефтяных площадках после срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.