Как утверждают в обращении туроператоры, после рекомендаций Ростуризма о нежелательности поездок в Италию туроператоры фиксируют большое количество аннуляций авиабилетов в Италию и страны Евросоюза, приобретенных как в составе турпродукта, так и отдельно. При этом большинство билетов куплены на регулярные рейсы, а их стоимость в составе турпакетов достигает 50% и более.

Как сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в ассоциации, авиаперевозчики, включая «Аэрофлот», аннулируют билеты на регулярных рейсах в составе турпакетов исключительно в соответствии с примененными при их покупке тарифами. По невозвратным и не сдаваемым билетам в составе турпакета перевозчики удерживают до 95% их стоимости. Свои действия они объясняют отсутствием запрета на полеты в Италию, а также тем, что Роспотребнадзор не является для авиакомпаний надзорным органом.

АТОР просит на период распространения коронавируса в России и мире, с учетом беспрецедентной ситуации по аннуляциям туров и билетов, ввести требования для авиакомпаний расторгать договоры перевозки с полным возвратом денежных средств пассажирам и агентам перевозчика», а также предлагают авиакомпаниям позволить перенести даты невозвратных билетов до 30 сентября 2020 г., когда ситуация с коронавирусом в Италии предположительно будет нормализована.

«Таким образом перевозчики не понесут прямых убытков от расторжения договора перевозки, а просто отложат исполнение обязательств. Такие решения уже приняли большинство европейских авиакомпаний, а для самостоятельных туристов разрешения на перенос дат вылета для билетов уже активно дают и некоторые российские перевозчики. Считаем, что изменение политики возврата и, тем более, переноса даты вылета возможно и для тех авиабилетов, которые были реализованы на даты, начиная с 27 февраля 2020 г. – даты появления сообщений об угрозе безопасности в Итальянской Республике со стороны Роспотребнадзора и Ростуризма», – считают в АТОР.

АТОР подчеркивает, что с учётом возможного расширения списка неблагополучных из-за коронавируса стран, если не ввести сейчас симметричные меры ответственности туроператоров и авиакомпанийфинансовая нагрузка на туроператоров будет колоссальной.

«Ситуацию с коронавирусом не могла спрогнозировать ни одна из компаний, сейчас же дефинансовые убытки несут только туроператоры, тогда как изменение политики возврата денежных средств и переноса сроков перелета со стороны авиакомпаний существенно изменила бы ситуацию. Считаем, что без Вашего вмешательства в данной ситуации не будет принято справедливых решений, позволяющих не допустить глобального кризиса на туристическом рынке и в социальной сфере нашей страны», – говорится в письме АТОР.