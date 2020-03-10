"Коронавирус уже присутствует в очень многих странах, и угроза пандемии стала вполне реальной", — сказал глава ВОЗ на пресс-конференции в Женеве.
При этом он напомнил, что это будет далеко не первая пандемия в истории, и человечество способно справляться с такими проблемами.
Согласно критериям ВОЗ, пандемия — распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.