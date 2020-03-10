Всего в мире начитывается 3,987 случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, на материковой части Китая — 3,136 тыс.

За исключением материковой части китайской территории в мире за сутки скончалось 854 человека.

В Италии зафиксировано 9,172 подтвержденных случая заболевания (скончались 463 человека), в Южной Корее — 7,478 тыс. (54), в Иране — 6,566 тыс. (237), Германии — 1,139 тыс. (два), Франции — 1,126 (19), Испании — 999 (16), на территории Японии, включая пассажиров и членов экипажа стоящего в Йокогаме круизного лайнера — 1,184 тыс. (13), США, по официальным данным, — 514 (24), Швейцарии — 332 (два), Великобритании — 319 (четыре), Нидерландах — 265 (три), Бельгии — 239, Швеции — 203, Норвегии — 169, Сингапуре — 160, Гонконге — 115 (три), Австрии — 112.

Три смерти зафиксированы в Австралии при 80 инфицированных, четыре — в Ираке при 54 инфицированных, по одному смертельному случаю — в Канаде, Таиланде, Египте, Сан-Марино, Аргентине, на Тайване и Филиппинах.

Менее 100 случаев заражения зарегистрированы в 89 странах и районах мира.

Всего в мире излечились более 63,5 тыс. человек.