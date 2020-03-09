"После сложных дискуссий мы приняли решение, что любой, кто приезжает в Израиль из-за границы, обязан пройти 14-дневную изоляцию. Это было сложное решение, но оно необходимо для охраны общественного здоровья", — написал Нетаньяху в Twitter, добавив, что это будет непростой шаг для экономики страны.

При этом израильские СМИ отмечают, что решение вступит в силу через 72 часа. Израильтяне, возвращающиеся на родину, должны будут проходить двухнедельный карантин. За нарушение его условий предусмотрена уголовная ответственность. Иностранных граждан будут пускать в страну только при условии, что они докажут наличие места, где они смогут провести в изоляции две недели карантина.

До этого в Израиле действовала обязательная самоизоляция на 14 дней для всех прибывающих из Китая (включая Гонконг и Макао), Сингапура, Таиланда, Японии, Южной Кореи, Италии, Испании, Германии, Франции, Швейцарии и Австрии.

Количество инфицированных коронавирусом на территории Израиля по состоянию на вечер понедельника составляет 42 человека.