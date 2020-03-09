"С согласия местных отельеров и властей, мы приняли решение о досрочном завершении сезона. Это сделано с учетом быстрого распространения коронавируса на итальянской территории, а также из-за потенциального риска для туристов, персонала и местного населения во всех горнолыжных районах, обслуживаемых подъемниками", — говорится в сообщении на сайте Dolomiti Superski.

В нем отмечается, что это решение "имеет принципиальное значение для того, чтобы остановить на территориях с очень высокой плотностью туристов быстрое распространение коронавируса".

Администрация курортной зоны рекомендует всем, кто сейчас находится на месте, обратиться в кассы для возврата средств за ски-пассы, а клиентам, купившим их онлайн, необходимо отправить электронный ваучер на адрес info@dolomitisuperski.com.

Двенадцать горнолыжных курортов Доломитовых Альп объединены в общую зону катания Dolomiti Superski, крупнейшую в Италии. Всего здесь 1200 км трасс различного уровня и 450 подъемников, для которых действует единый ски-пасс. Самые популярные курорты региона – Валь ди Фасса, Валь Гардена, Альта Бадия, Кортина д’Ампеццо, Кронплатц.

Доломитовые Альпы – живописный горный массив на северо-востоке Италии, его высшая точка – гора Мармолада высотой 3342 метра. Добраться до курортов можно из аэропортов Вероны, Венеции, Милана и австрийского Инсбрука.