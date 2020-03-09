"Чтобы замедлить распространение COVID-19, музей стремится ограничить посещаемость. Только посетители, имеющие электронный билет, и те, кто имеет право на бесплатный проход, смогут попасть в музей", — говорится в сообщении Лувра в Twitter.

В начале марта Лувр в течение трех дней не работал из-за распространения коронавируса. Работники музея выступали за закрытие Лувра, однако после серии консультаций было принято решение открыть музей.

Всего в мире насчитывается 110 тыс. инфицированных коронавирусом Covid-19, из них в число зараженных в странах Европы — более 12 тыс. В Италии подтверждено более 7,3 тыс. случаев заболевания, Франции, Германии — более 1 тыс.