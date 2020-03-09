Из общего числа больных 80,695 тыс. приходилось на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло в течение субботы до 27,751 тыс., увеличившись за сутки на 3,544 тыс. случаев заражения.

Общее число смертельных исходов вызываемого коронавирусом заболевания с декабря прошлого года достигло 3,790 тыс. человек. На материковой части Китая скончались 3 ,097 тыс. человек.

В Италии по состоянию на вечер воскресенья зарегистрировано 7,375 тыс. случаев заболевания, скончались 366 человек. В Южной Корее — 7,313 тыс., скончались 50. В Иране — 6,566 тыс., скончались 194. Во Франции — 1,126 тыс., скончались 19. На территории Японии, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess в Йокогаме, 1,159 тыс., скончались 14. Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано также в 94 странах и районах мира.

Всего в мире более 58,5 тыс. человек выздоровели.