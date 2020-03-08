Решение, по ее словам, принято в связи с введенным итальянским правительством запретом на въезди выезд из ряда провинций страны, где фиксируется вспышка коронавируса.

"Победа" летает из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо.

"Клиентам отмененных рейсов будет предложены на выбор два варианта — перелет рейсами "Аэрофлота" в Милан, Рим, Венецию и Болонью либо полный возврат денежных средств", — сказал представитель компании.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Сам "Аэрофлот" сообщил 6 марта о сокращении частот на рейсах из Москвы в Рим и Милан в связи со снижением спроса на них со стороны пассажиров. Компания также летает в Болонью, Неаполь, Венецию, Верону, говорится на ее сайте.

Прямые регулярные рейсы между РФ и Италией сейчас выполняют "Аэрофлот", "Россия", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Utair и Alitalia. Кроме "Победы", никто из них пока не объявлял о полной приостановке полетов.