Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ "О введении режима повышенной готовности" в связи с угрозой распространения коронавируса. Среди перечисленных мер в пункте 3 документа предлагается обязать граждан, прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию. Кроме того, они должны сообщить о том, что вернулись из соответствующих стран на горячую линию Москвы по телефону +7 (495) 870-45-09. Детям, вернувшиеся из поездок в эти страны, также должны соблюдать карантин и в течение 14 дней не посещать школы и учиться на дому.

"Постановлением правительства коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Нарушение законодательства влечет ответственность, в том числе уголовную — вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Соблюдение режима отслеживается с помощью видеонаблюдения, при нарушении режима предусмотрено размещение гражданина в обсервационном центре. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, влечет ответственность (статья 236 Уголовного кодекса Российской Федерации)", — говорится в опубликованной на сайте мэра Москвы памятке о коронавирусе.

Как уточняется, часть 1 статьи гласит, что нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года.

В соответствии с частью 2 статьи 236, то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Как разъясняется в памятке, если самоизолированный живет один, рекомендуется пользоваться службой доставки, помощью друзей и знакомых.

"В случае крайней необходимости (выбросить мусор, выгулять собаку) можно выходить на улицу в малолюдное время, обязательно в медицинской маске. Обращаем внимание: осуществляется контроль за соблюдением режима изоляции, в том числе с помощью системы видеонаблюдения", — говорится в документе. Работодатели также несут ответственность за невыполнение указа мэра.

"В соответствии со статьей 3.18. Кодекса Москвы об административных правонарушениях нарушение установленных нормативными правовыми актами города Москвы требований в области защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех до пяти тысяч рублей. Протоколы о совершении такого правонарушения составляет Департамент ГО и ЧС города Москвы, рассматривает дела административная комиссия при правительстве Москвы по делам об административных правонарушениях", — говорится в сообщении на сайте мэра.