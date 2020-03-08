"За последние сутки в России зарегистрировано 3 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации — 1 случай в Калининградской области, 1 случай в Белгородской области, 1 случай в Московской области", — говорится в сообщении оперативного штаба, опубликованном в воскресенье.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели, добавили в штабе. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. В сообщении подчеркивается, что с учетом трех новых пациентов в России нарастающим итогом зарегистрировано всего 17 случаев коронавирусной инфекции.

В общей сложности из 17 случаев два — у граждан Китая (выписаны в середине февраля), 14 — у граждан России и один — у гражданина Италии (студент медицинского вуза в Петербурге). Ранее в воскресенье были выписаны восемь граждан России, эвакуированных в феврале из Японии с лайнера Diamond Princess. Коронавирусная инфекция ранее подтверждалась у трех из них, однако эти три случая официально числятся не за Россией, а за Японией. Кроме того, сообщалось о выписке с выздоровлением москвича с Covid-19, побывавшего в Италии.