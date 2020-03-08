"Выписали всех пациентов в удовлетворительном состоянии без замечаний", — сказал Мурашко.

"Эффективность мероприятий, которые разработаны на сегодня министерством здравоохранения, Роспотребнадзором, Всемирной организацией здравоохранения позволяет своевременно выявлять, своевременно сопровождать и профилактировать осложнения", — отметил министр.

22 февраля из Японии в Казань авиацией МЧС России при поддержке МИД РФ были эвакуированы восемь российских граждан, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess. У троих из них в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, уточняла вице-премьер Татьяна Голикова, позже этот диагноз был подтвержден российскими медиками.

Все восемь эвакуированных проходили двухнедельный карантин в инфекционной больнице в Казани. Как сообщалось, 7 марта число официальных случаев коронавирусной инфекции в России увеличилось с 10 до 14: три новых случая были диагностированы в Липецке и один — в Санкт-Петербурге, все — граждане России, побывавшие в Италии.

Заразившиеся россияне, которые были эвакуированы МЧС и МИД России с лайнера Diamond Princess в Казань, не входят в официальную статистику. Эти три случая числятся за Японией, поскольку впервые диагноз Covid-19 был поставлен там.