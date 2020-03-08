Всего на борту находится 171 пассажир из более чем 100 стран. Первоначально власти сообщили о 12 случаях заражения, но вечером в субботу оно выросло до 45. Распространителем, судя по всему, стал пассажир из Тайваня, который был в круизе на лайнере и заболел, вернувшись домой. Сейчас судно пришвартовано в Луксоре.

Как пишет Guardian, сейчас в Египте, самой густонаселенной арабской стране, официально зафиксированы 48 случаев заражения. Власти страны еще 10 дней назад заявляли, что в стране нет коронавируса, и отдых совершенно безопасен. Однако инкубационный период болезни составляет от двух до 14 дней, и в начале марта у иностранных туристов. возвращавшихся из поездок на египетские курорты, начали проявляться симптомы.

Так, в департаменте Верхняя Савойя во Франции 10 человек заболели после возвращения двух французов из путешествия. В Техасе поездка туриста в Египет стала причиной пяти заражений.

Кувейт включил Египет в список семи стран, авиасообщение с которыми приостановлено из-за коронавируса. Гражданам Егита запрещен въезд и в Катар.