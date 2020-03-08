Ранее сообщалось, что на борту лайнера находятся четверо российских граждан.

"Было достигнуто соглашение направить наш корабль в порт Окленда. После швартовки мы приступим к процессу выгрузки пассажиров в соответствии с (указаниями — ИФ) федеральных властей, что займет несколько дней. Наши гости, которым нужна срочная медицинская помощь и госпитализация будут направлены в медицинские учреждения Калифорнии", — сказал капитан пассажирам.

Он отметил, что после проверки пассажиры из штата Калифорния, которые не нуждаются в неотложной медицинской помощи, будут направлены в медучреждения штата для карантина и сдачи тестов. Жителей других штатов переправят из Калифорнии в медицинские учреждения за пределами этого штата. Команда лайнера останется на карантине на борту Grand Princess.

Однако капитан не уточнил, какие меры будут предприниматься в отношении пассажиров из других стран мира.

Ранее вице-президент США Майк Пенс сообщил, что у 21 человека с круизного лайнера Grand Princess обнаружен коронавирус. Вице-президент уточнил, что в общей сложности были проверены на вирус 46 человек, положительный результат оказался у 19 членов экипажа и двух пассажиров.

Как сообщала газета The Washington Post, на борту круизного лайнера находятся 3533 человека — 2422 пассажира и 1111 членов экипажа из 54 стран. Все они теперь будут проверены на коронавирус.

5 марта стало известно, что лайнер Grand Princess встал на рейде у берегов Калифорнии из-за подозрений, что пассажиры могут быть заражены коронавирусом. Опасения появились после того, как из-за этого коронавируса скончался один из пассажиров, совершивший менее чем две недели назад круиз на этом судне.

Скончавшийся пассажир — это 71-летний мужчина, который в период с 11 по 21 февраля совершил поездку на круизном лайнере из Сан-Франциско в Мексику. После этого судно отправилось в следующий круиз на Гавайи.

Отмечается, что во второй круиз отправились 62 пассажира из тех, кто совершал ранее поездку из Сан-Франциско в Мексику. Таким образом, именно эти пассажиры могли контактировать с человеком, скончавшимся из-за коронавируса.

По данным американских СМИ, на настоящий в США от коронавируса погибли уже 19 человек: 16 в штате Вашингтон, два во Флориде и один в Калифорнии.