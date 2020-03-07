"Полеты с Сахалина на Хоккайдо и обратно закрыты. Запрет на авиасообщение продлится до особого распоряжения. Жителям рекомендовано воздержаться от поездок на японский остров. Сейчас нужно сделать все возможное, чтобы не допустить проникновения и распространения коронавируса на территории нашей области", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Валерия Лимаренко.

В пресс-службе отметили, что люди, которые сейчас находятся на Хоккайдо, могут добраться до Сахалина через Токио и Сеул.

"Еще один способ вернуться домой — обратиться в российское консульство. Жителей области доставят на остров организованной группой", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко 29 февраля на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил о необходимости обратиться в правительство РФ с просьбой ограничить регулярное транспортное сообщение с Хоккайдо с 5 марта до особого распоряжения из-за коронавируса.

На японском острове Хоккайдо, где расположен Саппоро, несколько десятков заболевших коронавирусом, там введен режим ЧС.

Для всех прибывающих с японского острова на Сахалине организуют карантин. Так, например, жители региона без признаков заболевания в течение 14 дней будут находиться дома на больничном. Проследят за состоянием их здоровья сотрудники Минздрава и Роспотребнадзора. Иностранные граждане будут размещены на две недели в стационарных карантинных пунктах.

6 марта стало известно, что авиакомпания "Аврора" согласно распоряжению Минтранса РФ, временно приостановила выполнение регулярных рейсов по маршруту Южно-Сахалинск — Саппоро — Южно-Сахалинск.