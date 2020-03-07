В пресс-службе отметили, что люди, которые сейчас находятся на Хоккайдо, могут добраться до Сахалина через Токио и Сеул.
"Еще один способ вернуться домой — обратиться в российское консульство. Жителей области доставят на остров организованной группой", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко 29 февраля на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил о необходимости обратиться в правительство РФ с просьбой ограничить регулярное транспортное сообщение с Хоккайдо с 5 марта до особого распоряжения из-за коронавируса.
На японском острове Хоккайдо, где расположен Саппоро, несколько десятков заболевших коронавирусом, там введен режим ЧС.
Для всех прибывающих с японского острова на Сахалине организуют карантин. Так, например, жители региона без признаков заболевания в течение 14 дней будут находиться дома на больничном. Проследят за состоянием их здоровья сотрудники Минздрава и Роспотребнадзора. Иностранные граждане будут размещены на две недели в стационарных карантинных пунктах.
6 марта стало известно, что авиакомпания "Аврора" согласно распоряжению Минтранса РФ, временно приостановила выполнение регулярных рейсов по маршруту Южно-Сахалинск — Саппоро — Южно-Сахалинск.