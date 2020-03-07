Согласно статистике посещаемости, юбилейный посетитель «Роза Хутор» должен был появиться именно в предпраздничную субботу, поэтому курорт заранее подготовился ко встрече. Проводился мониторинг всех точек продаж (включая он-лайн), где ожидаемый гость мог приобрести ски-пасс.

"Десятимиллионным гостем стала 32-х летняя Анастасия Веретенникова, которая приехала из Ростова-на-Дону. Ее приветствовал действующий бургомистр курорта «Роза Хутор» Николай Фоменко, который торжественно вручил гостье специальный подарок — сертификат на 500 тыс. рублей на оплату любых услуг курорта: сезонный ски-пасс, проживание в пятизведочном отеле, лучшие рестораны, все развлечения», — отмечает пресс-служба.

Один из главных объектов олимпийского наследия Сочи-2014, обладает самой обширной в стране протяженностью горнолыжных трасс всех уровней сложности — 102 км. Благодаря крупнейшей в Европе системе искусственного оснежения, а также расположению трасс продолжительность сезона катания составляет до 140 дней в году. На территории курорта расположены 15 отелей, комплекс шале и апартаменты. В зимнем сезоне средняя загрузка номерного фонда составляет 73-75%, а в пиковые периоды приближается к 100%. Начиная с 2013 года «Роза Хутор» активно действует не только зимой, но и летом. На курорте работают порядка 50 ресторанов, баров и кафе, большое количество разнообразных магазинов, СПА и салоны красоты.

«Мы рады приветствовать на «Роза Хутор» 10-миллионного гостя! Эта встреча для нас глубоко символична, мы шли к ней в течение целого десятилетия. Можно ее рассматривать как итог той большой работы, которую команда курорта проделала за это время. Нам есть чем гордиться. Прежде всего потому, что «Роза Хутор» — не только один из лучших брендов России и знак качества, но и просто любимое место отдыха россиян. Нам удалось создать здесь не только впечатляющую инфраструктуру, но и определенную атмосферу, за которой приезжают и вновь возвращаются наши гости. Но мы не планируем почивать на лаврах, будем совершенствоваться, чтобы ряды нашего «Клуба любителей «Роза Хутор» только пополнялись», — цитирует пресс-служба генеральный директор курорта Александр Белокобыльский.