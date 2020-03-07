По данным медиков, повторные исследования на наличие у Берова заболевания показали отрицательный результат. Пациент находится в хорошем состоянии.

"Сегодня мы выписали пациента, у которого впервые в Москве была выявлена коронавирусная инфекция. Подробные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Лечение и обследование пациента проводилось в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции". В настоящее время пациент здоров, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается", — прокомментировала главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

Накануне вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что первый заболевший коронавирусом выздоровел и готовится к выписке.

"У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем ", — сказала Ракова журналистам в пятницу.

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице сообщили "Интерфаксу", что в Москве по результатам проведения трехэтапного лабораторного обследования подтверждено пять новых случаев коронавирусной инфекции, один из заболевших в состоянии средней тяжести.

При этом большая часть контактных лиц уже установлена, с ними связываются медицинские работники. У 100% контактов будут взяты пробы для проведения анализа.

О первом подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Москве стало известно в понедельник: инфекция выявлена у гражданина России Давида Берова, вернувшегося в конце февраля из Италии. Заболевание у него протекало в легкой форме.